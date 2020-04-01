В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T12:48:00+03:00

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Роспотребнадзор Санкт-Петербурга опубликовал новое постановление главного санитарного врача России о мерах в условиях пандемии коронавируса. Указ был опубликован 1 апреля 2020 года. В нем определен список людей, у которых в обязательном порядке должны быть взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

- Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 лиц, вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с зараженными; с диагнозом «внебольничная пневмония»; старше 65 лет, обратившихся в медучреждение с симптомами ОРВИ, - говорится в документе.

Также обязательное тестирование должны проходить медицинские работники, которые рискуют заразиться коронавирусом на месте работы. Брать у них анализы нужно 1 раз в неделю, а при симптомах – сразу.

Постояльцы учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов, а также учреждений ФСИН, в том числе и их персонал, должны проверяться на коронавирус при появлении симптомов ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU