«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге

1 Апр 2020 2020-04-01T13:07:05+03:00

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Утром в среду, 1 апреля 2020 года, на официальной странице лютеранской церкви Анненкирхе, расположенной в центре Санкт-Петербурга, появилась запись. На фотографиях – канал Грибоедова, а в воде торчат два больших, закругленных на конце плавника, похожие на дельфинов.

- В Петербурге из-за отсутствия толп туристов вода в Неве стала чище, и в нее вернулись дельфины впервые за 317 лет, - сопровождает фотографии подпись.

"Дельфины" плавали, но 5 лет назад / Фото: Денис Тоф

Разумеется, это просто милая шутка, на фоне режима самоизоляции в городе, когда улицы опустели. В действительности, эти фотографии были сделаны пять лет назад, в 2015-м году. Плавники специально сделал петербургский художник Денис Тоф.

- Это муляж из фанеры и краски, - пояснил художник «КП-Петербург».

Также он отметил, что в ближайшее время не собирается делать никаких проектов на, как говорится, «злобу дня».

- Проекты сейчас не веду. И в принципе не любил проекты делать на событиях. Это не совсем честно, - отметил Тоф.

ИСТОЧНИК KP.RU