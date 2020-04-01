2020-04-01T14:38:59+03:00
Общество

Коронавирусом в Ленобласти заболели жители Тихвина, Сосново и Михайловского

Также специалисты изучают пробы из Нового Девяткино и Гатчины
Петр КИБЕР
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В Ленобласти коронавирус нашли в Тихвине, приозерском и Ломоносовском районах.В Ленобласти коронавирус нашли в Тихвине, приозерском и Ломоносовском районах.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом в регионе. 1 апреля их количество увеличилось на шесть и достигло двадцати. А теперь стало известно, где именно обнаружен вирус.

- Тесты показали положительный результат у жителей следующих населенных пунктов: Тихвин; поселок Сосново Приозерского района; поселок Михайловское Ломоносовского района, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Точное количество жителей по местам не уточняется, однако ранее стало известно о двух заболевших в Тихвине. До данным местных властей, оба жителя города недавно вернулись из поездок, один в Таиланд, другой - на Украину. После этого соблюдали домашний карантин, почувствовали себя плохо и обратились к врачам. А всего в Тихвинском районе под наблюдением медиков находятся 88 человек.

Кроме этого в работе у санврачей находятся тесты жителей Ленобласти из Нового Девяткино и Гатчины. В последней с 1 апреля уже ввели ограниченный режим движения транзитного транспорта и начали полную дезинфекцию города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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