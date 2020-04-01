2020-04-01T14:51:51+03:00
Общество

Появилась онлайн-карта, которая на прогулке с домашним питомцем поможет не нарушать правила самоизоляции

Теперь не нужно ломать голову, как далеко можно выйти из дома со своим питомцем
Полина ШАНДРАК
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По постановлению правительства во время режима самоизоляции гулять с собакой можно в радиусе 100 метров от дома.По постановлению правительства во время режима самоизоляции гулять с собакой можно в радиусе 100 метров от дома.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга ввели режим изоляции для жителей до 5 апреля. Всех просят не выходить из дома без острой надобности. Среди таких есть, например, выгул домашнего животного. С одним «но» - в радиусе 100 метров от парадной. Конечно, сложно представить хозяина какого-нибудь мопса с рулеткой... Но нарушать-то не хочется! Так и появилась онлайн-карта «100 метров вокруг меня», которая не позволит вам сделать ни одного лишнего шага.

- Я занимаюсь разработкой веб-приложений, поэтому реализовать свою задумку было очень просто, - рассказал корреспонденту «КП» один из создателей программы 29-летний Даниил Шефтелевич. - Никаких приложений скачивать не нужно: работает она на базе «Яндекс.карт». Открываете сайт, вводите свою улицу и номер дома – и тут же отображается разрешенный диаметр.

В реализации проекта помогала Даниилу подруга – соосновательница одной любительской школы футбола для девочек в России Анна Шмитько. Вместе, как они говорят, «собрали на коленке простую страничку, чтобы понять, как эта сотня матчится с вашей географией двора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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