2020-04-01T16:15:30+03:00
Происшествия

«Газель» насмерть задавила пенсионерку во дворе дома на Маршала Захарова

Автомобиль двигался задним ходом и не заметил женщину
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Газель" насмерть задавила пенсионерку во дворе Петербурга"Газель" насмерть задавила пенсионерку во дворе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Трагическая авария произошла в одном из дворов Красносельского района Санкт-Петербурга. Около 10:30 часов утра в среду, 1 апреля. У дома 23 на улице Маршала Захарова «Газель» не заметила пешехода и сбила. Жертвой оказалась 70-летняя старушка, которая скончалась на месте.

- На улице Маршала Захарова у дома 23 при движении автомобиля "ГАЗель" задним ходом, был совершен наезд на пешехода - женщину на вид 70 лет, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина идет по двору, не ожидая, что сзади нее двигается грузовик. В момент она оказывается под колесами автомобиля.

На данный момент сотрудники дорожной инспекции проводят проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Газель» насмерть задавила пенсионерку во дворе дома на Маршала Захарова
Работник депо сдавал на цветмет тормоза от поездов
Родителям рассказали, как получить выплату на детей до 3 лет в Санкт-Петербурге
Павлина и четырех котов спасли в Санкт-Петербурге
46 детей с подозрением на коронавирус госпитализированы в Петербурге
Петербуржец заразил коронавирусом своего двухлетнего ребенка, вернувшись из Германии
Появилась онлайн-карта, которая на прогулке с домашним питомцем поможет не нарушать правила самоизоляции
Коронавирусом в Ленобласти заболели жители Тихвина, Сосново и Михайловского
Роспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожности
В Петербурге запустят остановленное производство аппаратов ИВЛ
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту
«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус