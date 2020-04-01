«Газель» насмерть задавила пенсионерку во дворе дома на Маршала Захарова

1 Апр 2020 2020-04-01T16:15:30+03:00

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Трагическая авария произошла в одном из дворов Красносельского района Санкт-Петербурга. Около 10:30 часов утра в среду, 1 апреля. У дома 23 на улице Маршала Захарова «Газель» не заметила пешехода и сбила. Жертвой оказалась 70-летняя старушка, которая скончалась на месте.

- На улице Маршала Захарова у дома 23 при движении автомобиля "ГАЗель" задним ходом, был совершен наезд на пешехода - женщину на вид 70 лет, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина идет по двору, не ожидая, что сзади нее двигается грузовик. В момент она оказывается под колесами автомобиля.

На данный момент сотрудники дорожной инспекции проводят проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU