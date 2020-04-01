Печатные СМИ продолжают работать в Ленобласти в условиях карантина

1 Апр 2020 2020-04-01T16:58:34+03:00

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В Ленинградской области в условиях всеобщей самоизоляции печатные средства массовой информации продолжают свою работу. Как сообщили в среду, 1 апреля, газеты временно перестали продавать в киосках, поэтому СМИ нашли другой способ для распространения печатной продукции с новостями.

- Региональные печатные средства массовой информации продолжают выходить, но распространяются в новом формате — через аптеки и продовольственные магазины, - сообщили в администрации Ленинградской области.

Так, на время закрытия киосков во время карантина из-за коронавируса на такой способ распространения перешли многие редакции областных и городских газет.

Напомним, что с ввода режима самоизоляции в Ленинградской области встал вопрос о продаже газет. Власти запретили работать не продовольственным магазинам, и тем, которые не относятся к категории первой необходимости. В этот список попали и киоски с газетами. Однако 31 марта было принято решение обеспечить печатные СМИ возможностью работы, так как они обеспечивают актуальными новостями население.

ИСТОЧНИК KP.RU