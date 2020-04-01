2020-04-01T17:41:19+03:00
Общество

666 единиц техники выходили убирать Петербург от апрельского снега

Расправиться с последствиями метели помогали и 1218 дворников
Петр КИБЕР
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Первоапрельский снег убирали 666 машин.Первоапрельский снег убирали 666 машин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Неожиданный первоапрельский снегопад если и удивил жителей Санкт-Петербурга, сидящих по домам на самоизоляции, что правильно, то никак не напугал коммунальные службы города. Убирать улицы и тротуары вышли 666 единиц техники и 1218 дворников.

- Снегопад, выпавший в ночь на первое апреля, нисколько не смутил сотрудников дорожных предприятий. Весеннюю непогоду встретили, как положено, во всеоружии. В общей сложности по разным районам выпало до 3-4 см. осадков, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Дорожники и дворники, соскучившиеся за бесснежную зиму по лопате, в момент расправились с шуткой природы и очистили города. В первую очередь убирались тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Реагенты на асфальт при этом старались не сыпать.

Ну а к полудню все остатки убрала сама природа, подняв показания термометров до +4 градусов.

Пока температура будет держаться около ноля, коммунальные службы будут подметать город, но как только установится постоянный «плюс», вернутся к помывке улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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