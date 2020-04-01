За сутки 34 человека госпитализированы в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T17:42:58+03:00

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В Санкт-Петербурге за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусом людей. На утро 1 апреля 2020 года уже зарегистрировано 125 инфицированных в городе. Также 31 марта в больницу имени Боткина были госпитализированы 34 человека, у всех имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

- За прошедшие сутки на стационарное лечение в больницу им. Боткина с признаками ОРВИ поступило 34 человека, выписано 47 человек. В службу экстренных вызовов 112 поступило 2252 звонка, в службу городской скорой медицинской помощи направлено 564 обращения, в полицию – 398, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также 31 марта 354 человека сообщили о том, что прибыли из-за рубежа. Они обязаны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. За этим следят специальные «карантинные патрули». В случае, если во время полицейские не застанут человека, который должен находиться на самоизоляции, он будет объявлен в розыск, а позже направлен на принудительную изоляцию в пансионат «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU