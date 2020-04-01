Медпункты в садоводствах Ленобласти начнут работать с 15 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T18:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с пандемией коронавируса, многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области отправились на дачи, чтобы переждать там карантин. Так, уже в минувшие выходные на дачных участках Ленинградской области находилось порядка 1,2 миллиона горожан. Поэтому было решено начать работу медпунктах в садоводствах раньше срока, не 1 мая, а уже 15 апреля.

- С 15 апреля начнут работу врачебные амбулатории в пяти наиболее крупных садоводствах Ленинградской области: на территории Кировского района (СМ «Славянка» СНТ «Заречное» и СМ «Восход» СНТ «Заря»), Всеволожского района (СНТ «Остров»), а также Гатчинского района (СМ «Чаща» СНТ ЛОМО и СМ «Антропшино» СНТ «Строитель»), - сообщили в Смольном.

Начиная с 1 мая, в общей сложности, медицинское обслуживание будет развернуто в 35 садоводствах Ленинградской области.

Врачи будут не только оказывать медицинскую помощь, но и следить за профилактикой распространения коронавируса. Так, врачами будет вестись ежедневное наблюдение граждан, вернувшихся на дачи из зарубежных стран и находящихся на двухнедельном карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU