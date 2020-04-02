В метро показали, как дезинфицируют вагоны в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T12:25:11+03:00

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В метрополитене Санкт-Петербурга проводятся специальные меры для борьбы с распространением коронавируса. Сотрудники подземки в обязательно порядке дезинфицируют вагоны. Особое внимание уделяется поручням, за которые держатся пассажиры во время движения. В метро показали, как каждый день дезинфицируют вагоны.

- В целях профилактики коронавирусной инфекции на конечных станциях линий метрополитена сотрудники службы транспортной безопасности, переведенные с вестибюлей тех станций, которые временно закрыты для пассажиров, осуществляют протирку поручней с помощью дезинфицирующих средств, - рассказали в подземке.

Для того, чтобы обработка проходила оперативно, одновременно один состав дезинфицируют сразу 6-8 сотрудников, которые тщательно протирают все поверхности.

Отметим, что пассажиропоток в метро значительно снизился. Если до пандемии каждый день метрополитен перевозил более 2 миллионов человек, то, например, 1 апреля подземкой воспользовались все 335 458 пассажиров. Это на 86 процентов меньше, чем в этот же день год назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770385" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция в метро Санкт-Петербурга из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU