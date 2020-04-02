2020-04-02T13:59:16+03:00
Общество

Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет

Это самая глубокая станция в Санкт-Петербурге после «Адмиралтейской»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Станция метро "Комендантская площадь" отмечает 15 лет работыСтанция метро "Комендантская площадь" отмечает 15 лет работыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Станция Санкт-Петербургского метро «Комендантский проспект» в четверг, 2 апреля 2020 года, отмечает день рождения. Пресс-служба подземки напомнила, что вестибюль работает уже 15 лет, начиная с 2005 года. Для огромного Приморского района это была третья станция метро.

- Станция открыта 15 лет назад – 2 апреля 2005 года. Это вторая по глубине станция Петербургского метро после «Адмиралтейской», - отметили в метрополитене.

Действительно, платформа «Комендантского проспекта» находится на глубине 75 метров под землей. «Адмиралтейская» - 86 метров.

Вход в подуличный вестибюль осуществляется через подземный переход, расположенный рядом с Комендантской площадью. Имеется четыре выхода из метро по обе стороны Комендантского проспекта. Также войти и выйти в метро можно из торгового центра, стоящего на площади.

Сейчас эта станция является конечной на фиолетовой Фрунзенско-Приморской линии, но в перспективе, ветка продлится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры
Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе
Стал известен состав продуктовых наборов для школьников Петербурга
Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине
День начала работы Дороги жизни сделают праздником
Людям старше 65 лет на самоизоляции в Ленинградской области оплатят больничный
Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам
В метро показали, как дезинфицируют вагоны в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге отменили общегородской субботник
Выпуск сотни краснокнижных куропаток в дикую природу Ленобласти попал на видео
Новые случаи заражения коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в 29 регионах России
Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице
Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге
Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии
Новые зараженные коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в Мурино, Кудрово и других населенных пунктах
Девятиклассник изнасиловал 9-летнюю сводную сестру в Ленобласти
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек
Окровавленный и избитый курьер пришел за помощью в продуктовый магазин
На Пулковской улице ночью прорвало трубопровод
Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: сильный ветер и небольшой дождь