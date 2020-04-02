Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет

2 Апр 2020 2020-04-02T13:59:16+03:00

Это самая глубокая станция в Санкт-Петербурге после «Адмиралтейской»

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Станция Санкт-Петербургского метро «Комендантский проспект» в четверг, 2 апреля 2020 года, отмечает день рождения. Пресс-служба подземки напомнила, что вестибюль работает уже 15 лет, начиная с 2005 года. Для огромного Приморского района это была третья станция метро.

- Станция открыта 15 лет назад – 2 апреля 2005 года. Это вторая по глубине станция Петербургского метро после «Адмиралтейской», - отметили в метрополитене.

Действительно, платформа «Комендантского проспекта» находится на глубине 75 метров под землей. «Адмиралтейская» - 86 метров.

Вход в подуличный вестибюль осуществляется через подземный переход, расположенный рядом с Комендантской площадью. Имеется четыре выхода из метро по обе стороны Комендантского проспекта. Также войти и выйти в метро можно из торгового центра, стоящего на площади.

Сейчас эта станция является конечной на фиолетовой Фрунзенско-Приморской линии, но в перспективе, ветка продлится.

ИСТОЧНИК KP.RU