Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Очередных дельцов, промышляющих торговлей поддельным спиртным, обезвредили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями петербургского Главка. На двух складах в разных районах города они нашли 5 тонн паленого алкоголя.
- В ходе осмотра склада на Софийской улице в Колпино обнаружено и изъято более 230 канистр емкостью 5 литров с жидкостью, напоминающей контрафактные водку и коньяк, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Также в руки стражей порядка попали и 20 бутылок водки с наклейками под известную торговую марку.
На втором адресе, уже в Пушкинском районе, «паленушкой» торговали на территории автостоянки. Здесь оперативники нашли грузовик с семью сотнями 5-литровых канистр. Также в кузове были 336 металлических банок по 0,7 литра с поддельными акцизными марками.
Сейчас образцы изъятого отправлены на экспертизы, а общий вес сомнительного спирта составил около пяти тонн.
В Петербурге нашли грузовик паленой водки.Видео: ГУ МВД по СПб и Ло
ИСТОЧНИК KP.RU