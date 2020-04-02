2020-04-02T14:09:52+03:00
Происшествия

Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге

«Элитные» водка и коньяк были разлиты в 5-литровые канистры [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге накрыли два склада с паленым алкоголем. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.В Петербурге накрыли два склада с паленым алкоголем. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.
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Очередных дельцов, промышляющих торговлей поддельным спиртным, обезвредили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями петербургского Главка. На двух складах в разных районах города они нашли 5 тонн паленого алкоголя.

- В ходе осмотра склада на Софийской улице в Колпино обнаружено и изъято более 230 канистр емкостью 5 литров с жидкостью, напоминающей контрафактные водку и коньяк, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в руки стражей порядка попали и 20 бутылок водки с наклейками под известную торговую марку.

На втором адресе, уже в Пушкинском районе, «паленушкой» торговали на территории автостоянки. Здесь оперативники нашли грузовик с семью сотнями 5-литровых канистр. Также в кузове были 336 металлических банок по 0,7 литра с поддельными акцизными марками.

Сейчас образцы изъятого отправлены на экспертизы, а общий вес сомнительного спирта составил около пяти тонн.

В Петербурге нашли грузовик паленой водки.Видео: ГУ МВД по СПб и Ло

ИСТОЧНИК KP.RU

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