Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T15:00:16+03:00

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Самоизоляция – не причина для уныния. Есть множество вариантов провести домашний карантин весело и с пользой. Так, государственный Эрмитаж призвал петербуржцев участвовать в веселом флешмобе и косплеить, то есть создавать копии картин и образы у себя в квартире, а потом публиковать их в соцсетях.

- Друзья! Хорошую историю придумали @tussenkunstenquarantaine. Мы предлагаем вам присоединиться к новому движению! Создавайте свои полотна и композиции, вдохновляясь работами из коллекции Государственного Эрмитажа, - говорится в «Инстаграме» петербургского музея.

И если на страничке голландских музейщиков, запустивших веселую акцию, уже десятки фотографий и коллажей, то Эрмитах пока только начинает собирать творения петербуржцев. Впрочем, первые результаты уже есть. И не только из Северной столицы, но и от жителей с разных концов России.

Напомним, что из-за ситуацией с коронавирусом все петербургские музеи, театры и прочие общественные пространства закрыты до особого распоряжения.

hermitage_museum Эрмитаж поддержал флешмоб и предложил косплеить картины у себя дома

ИСТОЧНИК KP.RU