2020-04-02T15:00:16+03:00
Общество

Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции

Петербуржцам предложили участвовать в веселом флешмобе и косплеить творения в домашних условиях
Петр КИБЕР
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Эрмитаж призвал горожан создавать копии картин в домашних условиях. Фото: instagram.com/hermitage_museumЭрмитаж призвал горожан создавать копии картин в домашних условиях. Фото: instagram.com/hermitage_museum
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Самоизоляция – не причина для уныния. Есть множество вариантов провести домашний карантин весело и с пользой. Так, государственный Эрмитаж призвал петербуржцев участвовать в веселом флешмобе и косплеить, то есть создавать копии картин и образы у себя в квартире, а потом публиковать их в соцсетях.

- Друзья! Хорошую историю придумали @tussenkunstenquarantaine. Мы предлагаем вам присоединиться к новому движению! Создавайте свои полотна и композиции, вдохновляясь работами из коллекции Государственного Эрмитажа, - говорится в «Инстаграме» петербургского музея.

И если на страничке голландских музейщиков, запустивших веселую акцию, уже десятки фотографий и коллажей, то Эрмитах пока только начинает собирать творения петербуржцев. Впрочем, первые результаты уже есть. И не только из Северной столицы, но и от жителей с разных концов России.

Напомним, что из-за ситуацией с коронавирусом все петербургские музеи, театры и прочие общественные пространства закрыты до особого распоряжения.

hermitage_museumhermitage_museum
Эрмитаж поддержал флешмоб и предложил косплеить картины у себя дома
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
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