2020-04-02T15:44:12+03:00
Общество

Минобороны опровергло новость об отмене или переносе парада 9 Мая на Красной площади

В военном ведомстве «КП» заявили, что решений об изменении даты Парада Победы нет
Лилия КОЗЛОВА
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В Минобороны опровергли сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площадиВ Минобороны опровергли сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Министерстве обороны твердо заявили, что отмены парада в честь дня Победы на Красной площади не будет. Ранее в различных СМИ появлялись сообщения, что тождество может быть перенесено на другую дату из-за пандемии коронавируса. Например, 2 сентября – дата окончания Второй мировой войны, или 7 ноября - в этот же день в 1941 году, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад войск, уходящих на фронт. Однако это не является правдой.

- Никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы пока нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. А со всеми участниками парада проводятся «беспрецедентные меры профилактики» во избежание заболеваний личного состава, - сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя Минобороны генерала-майора Игоря Конашенкова.

За всеми военными строго следят. Так, у каждого участника парада три раза в день измеряют температуру. Конашенков заметил также, что «люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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