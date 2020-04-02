С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов

2 Апр 2020 2020-04-02T15:44:22+03:00

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Новые ограничение в работе общественного транспорта вводятся в Санкт-Петербурге с 3 апреля. Из-за снижения пассажиропотока в связи с самоизоляцией для нераспространения коронавируса, решено отменить два с лишним десятка автобусных маршрутов.

- С 3 апреля в связи с сокращением пассажиропотока временно приостанавливается работа автобусных маршрутов №№ 1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 347, 349, 352, 485, 567, - сообщает государственное унитарное предприятие «Организатор перевозок».

Жителей и гостей Санкт-Петербурга просят с пониманием отнестись к данным мерам и напоминают, что ситуация меняется постоянно, поэтому следить за фактическим движением общественного транспорта стоит на онлайн-сервисах: transport.orgp.spb.ru, rasp.orgp.spb.ru или в мобильных приложениях (Яндекс-транспорт, Яндекс-карты и аналогичных).

Напомним, что с 1 марта весь общественный транспорт в городе работает до 23:00, а станции метрополитена закрываются на вход уже в 22:00.

Также ранее были отменены практически все маршрутки, и сотни пригородных электричек.

ИСТОЧНИК KP.RU