2020-04-02T15:44:22+03:00
Общество

С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов

«Организатор перевозок» предупреждает о новых изменениях в работе общественного транспорта
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге временно закроют 21 автобусный маршрут.В Петербурге временно закроют 21 автобусный маршрут.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новые ограничение в работе общественного транспорта вводятся в Санкт-Петербурге с 3 апреля. Из-за снижения пассажиропотока в связи с самоизоляцией для нераспространения коронавируса, решено отменить два с лишним десятка автобусных маршрутов.

- С 3 апреля в связи с сокращением пассажиропотока временно приостанавливается работа автобусных маршрутов №№ 1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 347, 349, 352, 485, 567, - сообщает государственное унитарное предприятие «Организатор перевозок».

Жителей и гостей Санкт-Петербурга просят с пониманием отнестись к данным мерам и напоминают, что ситуация меняется постоянно, поэтому следить за фактическим движением общественного транспорта стоит на онлайн-сервисах: transport.orgp.spb.ru, rasp.orgp.spb.ru или в мобильных приложениях (Яндекс-транспорт, Яндекс-карты и аналогичных).

Напомним, что с 1 марта весь общественный транспорт в городе работает до 23:00, а станции метрополитена закрываются на вход уже в 22:00.

Также ранее были отменены практически все маршрутки, и сотни пригородных электричек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Петербург «погрузился» на 1 километр под воду
В Карелии завели первое уголовное дело на нарушительницу карантина при коронавирусе
Раненный голубь застрял в вентшахте жилого дома в Петербурге
С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов
Минобороны опровергло новость об отмене или переносе парада 9 Мая на Красной площади
К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры