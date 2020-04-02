Раненный голубь застрял в вентшахте жилого дома в Петербурге

2 Апр 2020 2020-04-02T16:26:39+03:00

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1 апреля – это не только день дурака, но и день птиц. И действительно, голубю из Петербурга, который попал в ловушку, повезло именно в эту дату. Житель дома на проспекте Просвещения несколько дней слышал странный шум за стенкой кухни и ванны. После череды звонков по разным инстанциям, его направили в 112, а оттуда в организацию по спасению животных «Кошкиспас».

- Мы отправились на чердак. В третьей же просмотренной шахте мы увидели на камере голубя, который явно оказался травмированным, так как стенки вентшахты были густо измазаны кровью. Измерили высоту до птицы, спроецировали на расположение в квартире и получили точку на стене кухни немного ниже столешницы, - рассказали волонтеры.

Заявитель с легкостью раскрутил часть кухонной мебели, отодвинул стол и стиральную машину, чтобы открыть стену для работы. Спасатели быстро сделали аккуратное отверстие перфоратором и достали птицу. Судя по состоянию голубя, пробыл он в узкой вентшахте немало дней. Сильно обезвожен, ссадил в кровь плечо, обломал полностью хвост. После первичного осмотра, очистки и обработки в ветклинике, поехал лечиться к опытному человеку домой.

ИСТОЧНИК KP.RU