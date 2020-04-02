В Карелии завели первое уголовное дело на нарушительницу карантина при коронавирусе
В Карелии завели первое уголовное дело за несоблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Фигуранткой стала женщина, вернувшаяся из зарубежной поездки. Она не стала сидеть дома, а снова отправилась в путешествие.
- В отношении 36-летней жительницы Карелии, контактировавшей с зараженным коронавирусом, было вынесено решение о нахождении в обсервации. Но соблюдать режим самоизоляции она, видимо, не захотела. И отправилась в поездку – сначала на самолете, а потом и на поезде. То есть, поставила под угрозу здоровье других пассажиров! – написал на своей странице ВКонтакте глава Карелии.
Он напомнил, что самоизоляция - это не каникулы и не отпуск, а одна из главных мер, для пресечения распространения коронавируса. Увы, но многие этого не понимают, принимая карантин за выходные и отправляясь к друзьям, родным, на шашлыки или даже в поездки.
Теперь жительнице Карелии грозит наказание по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». И если все обойдется, то женщина может отделаться штрафом, а если по ее вине кто-нибудь умрет, то суд может дать до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU