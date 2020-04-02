2020-04-02T16:44:08+03:00
Общество

Петербург «погрузился» на 1 километр под воду

Уровень воды в Неве на минуту «поднялся» до жуткого потопа [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург погрузился под воду на 1 километрПетербург погрузился под воду на 1 километрФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Неожиданно Санкт-Петербург оказался под километровым слоем воды. Правда, не по настоящему. Днем в четверг, 2 апреля, показатели Горного института, который замеряет уровень воды в реке Неве, сбились. Данные говорили о том, что уровень поднялся до рекордной отметки в 99 999 сантиметров.

- В 16:17 часов 2 апреля 2020 года уровень воды в Неве составил 99 999 сантиметров, - написано в информационной строке.

На сайте Горного института произошел сбой / скрин: spun.fkpkzs.ru

На сайте Горного института произошел сбой / скрин: spun.fkpkzs.ru

Разумеется, Петербург не накрыло волной цунами и река не вышла из берегов. В действительности, на сайте Горного института произошел сбой, который и вывел такие показатели. На самом деле горожанам бояться нечего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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