2020-04-02T16:44:47+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Об усилении ветра до 23 метров в секунду предупреждает МЧС
Петр КИБЕР
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В Петербурге и Ленобласти обещают усиление ветра.В Петербурге и Ленобласти обещают усиление ветра.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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3 апреля сильных порывов ветра ждут в Петербурге и Ленинградской области. Из-за этого даже Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности, а региональные управления МЧС обратились с предупреждениям к местным жителям.

- 3 апреля ночью местами, днем в большинстве районов Ленинградской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в прибрежных районах до 23 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, – сообщает местное управление МЧС.

А российский Гидрометцентр уточняет сроки, в которые действует предупреждение. В Санкт-Петербург: порывы ветра 15-20 м/с, местами до 22 м/с ожидаются до 3 часов ночи 4 апреля. Ленинградская область: период предупреждения до 21 часа 3 апреля.

Чтобы не попасть в неприятности, жителям города и области в первую очередь надо соблюдать режим самоизоляции, объявленный по причине коронавируса. Находясь дома, при сильном ветре надо закрыть окна и балконные двери, убрать с балконов и дворов все вещи, которые может сдуть резким порывом.

А тем, кто все же вышел на улицу, необходимо обходить шаткие конструкции и деревья, чтобы не стать их жертвой при падении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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