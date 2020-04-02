Пьяная петербурженка «вдарила» полицейскому, который пытался ее поймать
30-летняя жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти. Она врезала полицейскому, который пытался ее задержать за мелкое нарушение. В этот момент дама была навеселе.
- Из материалов уголовного дела следует, что 1 апреля 2020 года около одного из домов по улице Блохина, во время задержания за административное правонарушение, ударила кулаком по лицу полицейского, - сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.
От рук прекрасной но буйной леди, сотрудники полиции получил ушиб с кровоподтеком скуловой области, другими словами «фингал». На закон такое трактует однозначно, поэтому петербурженка, которая морга отделаться штрафом, но не хотела идти в отделение, теперь рискует сесть в тюрьму.
По статье за применение насилия в отношении представителя власти ей грозит до пяти лет лишения свободы. Судьбу молодой женщины решит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU