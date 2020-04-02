Пьяная петербурженка «вдарила» полицейскому, который пытался ее поймать

2 Апр 2020 2020-04-02T17:41:06+03:00

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30-летняя жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти. Она врезала полицейскому, который пытался ее задержать за мелкое нарушение. В этот момент дама была навеселе.

- Из материалов уголовного дела следует, что 1 апреля 2020 года около одного из домов по улице Блохина, во время задержания за административное правонарушение, ударила кулаком по лицу полицейского, - сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

От рук прекрасной но буйной леди, сотрудники полиции получил ушиб с кровоподтеком скуловой области, другими словами «фингал». На закон такое трактует однозначно, поэтому петербурженка, которая морга отделаться штрафом, но не хотела идти в отделение, теперь рискует сесть в тюрьму.

По статье за применение насилия в отношении представителя власти ей грозит до пяти лет лишения свободы. Судьбу молодой женщины решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU