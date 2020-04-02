«Чижик» изменил расписание движения на время самоизоляции в Санкт-Петербурге

2 Апр 2020 2020-04-02T18:13:13+03:00

«Чижик» изменил расписание движения на время карантина из-за коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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В связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса, который объявлен в Санкт-Петербурге, резко снизился пассажиропоток в транспорте города, а также многие перевозчики отменили маршруты и изменили график работы. Так, с 2 апреля 2020 года, трамвай «Чижик» будет работать по новому расписанию.

- Все маршруты «Чижика» будут работать во время карантина, но курсировать с интервалом 20 минут, - говорится в новом расписании.

Также с 3 апреля прекращают работу некоторые автобусные маршруты, обслуживаемые негосударственными перевозчиками: 1Кр, 1л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 306А, 310, 347, 349, 352, 485, 567.

Напомним, ранее «КП-Петербург» публиковала список маршрутов общественного транспорта, которые не работают на время карантина из-за коронавируса. Также метро сократило часы работы до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU