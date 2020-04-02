2020-04-02T18:27:43+03:00
Общество

49 тысяч тестов на коронавирус сделано в Санкт-Петербурге

За сутки более 4,7 тысяч человек сдали анализы на новую инфекцию
Лилия КОЗЛОВА
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За время пандемии в Санкт-Петербурге сделано 49 тысяч тестовЗа время пандемии в Санкт-Петербурге сделано 49 тысяч тестовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С начала объявления пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге, 49 тысяч человек прошли тест на новое заболевание. Как стало известно в четверг, 2 апреля 2020 года, за минувшие сутки анализы сдали более 4,7 тысяч петербуржцев. Все собранные пробы сейчас проходят изучение, по результатам которого будет сделано заключение.

- Общее количество исследований составляет 49 053, вчера в Северной столице было проведено 4 788 тестов на выявление коронавирусной инфекции, 22 из которых на сегодняшний момент подтвердили у людей наличие в организме COVID-19, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего в России было проведено более 536 тысяч исследований. Выявлено 3 548 случая заражения. В Петербурге на данный момент зафиксировано 147 случаев.

Напомним, что в городе с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Горожанам не следует покидать дом, только при походе в магазин или при обращении за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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