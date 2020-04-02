2020-04-02T18:44:52+03:00
Общество

Коронавирус не подтвердился у велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ

Команда спортсменов попала на жесткий карантин из-за пандемии вируса
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ из-за подозрения на коронавирус, выписали из больницы / Фото: «Газпром-РусВело»Велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ из-за подозрения на коронавирус, выписали из больницы / Фото: «Газпром-РусВело»
Изменить размер текста:

У велогонщиков из Ленинградской области Игоря Боева и Дмитрия Стахова, которые застряли на карантине в ОАЭ, не подтвердился диагноз коронавируса. О ситуации со спортсменами рассказали в «РусВело». Отмечается, что велогонщики сдали по пять раз тест на инфекцию и ни один из них не оказался положительным.

- Гонщиков российской велокоманды «Газпром-РусВело» выписали из больницы в Абу-Даби. После того как они пять раз подряд сдали негативные тесты на коронавирус, - сообщили в пресс-службе.

Спортсмены провели в больнице очень долгое время. Игорь Боев больше месяца – 33 дня, а Дмитрий Страхов больше трех недель. Сейчас они пока останутся на карантине в АОЭ, но уже за пределами госпиталя. Им остается ждать решение правительства о том, эвакуировать ли жителей Ленобласти домой.

Ранее сообщалось, что короновирус подтвержден у двух российских гонщиков. По неофициальным данным, речь идет о велосипедисте из Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге
Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу
Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей
Пособие по безработице на время карантина вырастет в Ленинградской области
Коронавирус не подтвердился у велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ
49 тысяч тестов на коронавирус сделано в Санкт-Петербурге
«Чижик» изменил расписание движения на время самоизоляции в Санкт-Петербурге
За нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге составлено 170 протоколов
Пьяная петербурженка «вдарила» полицейскому, который пытался ее поймать
В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Петербург «погрузился» на 1 километр под воду
В Карелии завели первое уголовное дело на нарушительницу карантина при коронавирусе
Раненный голубь застрял в вентшахте жилого дома в Петербурге
С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов
Минобороны опровергло новость об отмене или переносе парада 9 Мая на Красной площади
К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры