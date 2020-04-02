Коронавирус не подтвердился у велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ

2 Апр 2020 2020-04-02T18:44:52+03:00

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У велогонщиков из Ленинградской области Игоря Боева и Дмитрия Стахова, которые застряли на карантине в ОАЭ, не подтвердился диагноз коронавируса. О ситуации со спортсменами рассказали в «РусВело». Отмечается, что велогонщики сдали по пять раз тест на инфекцию и ни один из них не оказался положительным.

- Гонщиков российской велокоманды «Газпром-РусВело» выписали из больницы в Абу-Даби. После того как они пять раз подряд сдали негативные тесты на коронавирус, - сообщили в пресс-службе.

Спортсмены провели в больнице очень долгое время. Игорь Боев больше месяца – 33 дня, а Дмитрий Страхов больше трех недель. Сейчас они пока останутся на карантине в АОЭ, но уже за пределами госпиталя. Им остается ждать решение правительства о том, эвакуировать ли жителей Ленобласти домой.

Ранее сообщалось, что короновирус подтвержден у двух российских гонщиков. По неофициальным данным, речь идет о велосипедисте из Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU