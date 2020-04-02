2020-04-02T18:59:31+03:00
Общество

Пособие по безработице на время карантина вырастет в Ленинградской области

Губернатор региона рассказал о мерах помощи людям на время самоизоляции из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Выплаты по безработице в Ленобласти увеличат на 5 тысяч рублейВыплаты по безработице в Ленобласти увеличат на 5 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг, 2 апреля, президент России объявил о том, что в стране продолжаются нерабочие дни. Режим самоизоляции продлится до 30 апреля. В связи с этим, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как действовать людям, которые остались без работы в этот период.

- В случае потери работы жители области смогут дистанционно обратиться в службу занятости для регистрации, - пояснил Дрознедко.

Он также отметил, что для поддержки местных жителей к федеральному пособию по безработице Ленинградская область добавит по 5 тысяч рублей.

Напомним, что минимальная величина пособия по безработице в 2020 году в Ленобласти установлена в размере 1500 рублей, а максимальная - 8000 рублей для всех категорий граждан, кроме предпенсионеров.

В 47-м регионе, как и по всей России, объявлен режим самоизоляции. На этот период во всех населенных пунктах работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Также значительно сократилось движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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