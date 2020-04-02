Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T19:08:19+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг, 2 апреля 2020 года, объявил о мерах, которые необходимо принять для поддержки жителей в это не простое время пандемии. В первую очередь, помощь нужна денежная. Глава региона отметил медиков, которые работают с больными коронавирусом.

- Региональная доплата врачам, работающим с заболевшими коронавирусом, будет выплачиваться на уровне среднего заработка, это примерно 40 тысяч рублей в месяц. Аналогичный расчет доплаты сделаем и для среднего медперсонала. Медики - на переднем крае, от них сейчас зависит очень многое, - заявил Александр Дрознеко.

На данный момент официального документа об этом нет. Однако губернатор отметил важность проработки этого вопроса.

Также он обратил внимание и на людей, которые остались без работы во время режима самоизоляции. По его словам, к пособию по безработице Ленобласть добавит по 5 тысяч рублей. Подать заявление о безработице можно дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU