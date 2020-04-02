2020-04-02T19:15:55+03:00
Общество

Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу

У людей проверяют обоснованность выхода из дома при режиме полной самоизоляции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мурино начали проверять документы у людей, вышедших из дому в период обязательной самоизоляции. Фото: vk.com/mo_murinoВ Мурино начали проверять документы у людей, вышедших из дому в период обязательной самоизоляции. Фото: vk.com/mo_murino
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У жителей Мурино, вышедших на улицу по различным делам, стали активно проверять документы. Этим занимается полиция вместе с добровольцами из частного охранного предприятия. Напомним, жителей Ленобласти обязали самоизолироваться, если в их поселении нашли хотя бы одного больного коронавирусом. Мурино как раз входит в это число муниципальных районов.

- Сотрудники 87 отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области совместно с ЧОП «Алебарда» проверяют документы у жителей города Мурино, в котором с сегодняшнего дня введён режим полной изоляции. Обращаем внимание жителей на необходимость оставаться дома, и напоминаем, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - отмечают в районной администрации.

Наиболее популярным местом правоохранительных органов, по сообщениям очевидцев, стал бульвар Менделеева у дороги к метро. Многие жители продолжают ездить в город на работу, что и проверяет полиция. Ранее журналист «Комсомолки» съездил в Мурино и поговорил с людьми о том, как они готовятся к режиму полной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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