Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу

2 Апр 2020 2020-04-02T19:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

У жителей Мурино, вышедших на улицу по различным делам, стали активно проверять документы. Этим занимается полиция вместе с добровольцами из частного охранного предприятия. Напомним, жителей Ленобласти обязали самоизолироваться, если в их поселении нашли хотя бы одного больного коронавирусом. Мурино как раз входит в это число муниципальных районов.

- Сотрудники 87 отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области совместно с ЧОП «Алебарда» проверяют документы у жителей города Мурино, в котором с сегодняшнего дня введён режим полной изоляции. Обращаем внимание жителей на необходимость оставаться дома, и напоминаем, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - отмечают в районной администрации.

Наиболее популярным местом правоохранительных органов, по сообщениям очевидцев, стал бульвар Менделеева у дороги к метро. Многие жители продолжают ездить в город на работу, что и проверяет полиция. Ранее журналист «Комсомолки» съездил в Мурино и поговорил с людьми о том, как они готовятся к режиму полной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU