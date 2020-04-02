Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге

2 Апр 2020 2020-04-02T19:34:37+03:00

В Выборге спасли новорожденного тюлененка, который выполз к людям за помощью на дорогу. Фото: vk.com/sealrescue

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В Ленобласти спасли очередного новорожденного тюлененка, оставшегося без покровительства мамы из-за аномально теплой зимы. На этот раз малютку подобрали в Выборге. Каким-то непостижимым образом он вылез из воды местного залива и выполз за помощью к людям прямо на дорогу. Бедолагу тут же подобрали неравнодушные автолюбители, проезжавшие мимо.

- К нам привезли еще одного серого тюленя, который ползал по дороге недалеко от Выборга. Как мы держимся при таком наплыве постояльцев? Да нормально, спасибо. Количество тюленят и нерпят зависит от количества и состояния льда, возможности самки выкормить. Проще говоря, нет льда – есть пациенты. Есть нормальный лед – пациентов нет или очень мало, - пишут члены Фонда друзей балтийской нерпы во «Вконтакте».

Добавим, что сейчас в Центре морских млекопитающих в Петербурге находится сразу 18 пациентов, среди которых новорожденные тюленята и нерпята.

Фотографии малютки вновь опубликовали в группе Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU