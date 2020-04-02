Госпиталь на 130 мест для лечения больных с коронавирусом подготовили в Ленобласти

2 Апр 2020 2020-04-02T19:56:49+03:00

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В Ленобласти подготовили так называемый флагманский госпиталь, в который входит 130 мест, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Его организовали на базе кардиологического диспансера при областной клинической больнице на Полюстровском проспекте.

- Мы понимаем, что больница имени Боткина в Санкт-Петербурге не безразмерна и уже выстраиваем логистику доставки больных таким образом, чтобы с понедельника ориентироваться только на койки в областных медицинских учреждениях, - отметил губернатор Александр Дрозденко в разговоре с полпредом президента РФ в СЗФО.

Напомним, что в России продлили нерабочую неделю вплоть до конца апреля после соответствующего указа Владимира Путина. В Ленобласти сразу отреагировали на данные меры. Врачам, помогающим больным с коронавирусом, пообещали ежемесячную доплату в размере около 40 тысяч рублей. Медсестрам при данных медиках повысят зарплату на 50%. А пособие по безработице увеличится на 5 тысяч рублей в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU