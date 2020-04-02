2020-04-02T20:09:45+03:00
Происшествия

ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Колпино, где сбили четвероклассника с велосипедом

Мальчик получил тяжелые травмы и находится в больнице на лечении
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ГИБДД ищет свидетелей страшной аварии в Колпино, где сбили маленького школьника. Фото: vk.com/ugibdd178ГИБДД ищет свидетелей страшной аварии в Колпино, где сбили маленького школьника. Фото: vk.com/ugibdd178
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Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии в Колпино, в которой сбили 11-летнего мальчика на «зебре». 23 марта около 14:00 четвероклассник переходил дорогу с другом и своим велосипедом на Заводском проспекте у дома №56 через светофор. Там водитель «Форда» сбил его. Мальчик получил тяжелые травмы.

- Сейчас он находится на госпитализации. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лобной области, а также закрытый перелом правой большой берцовой кости. Мальчик уверяет, что спешился с велосипеда и заканчивал переход на мигающий зеленый сигнал светофора, - отмечает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

У водителя же своя версия на произошедшее. Камер видеонаблюдения поблизости нет, поэтому для установления точной картины аварии инспекторы ищут возможных очевидцев происшествия. Их интересует, на какой сигнал светофора двигался каждый из участников ДТП. Сообщить обо всем можно по номеру 573-05-88, либо обратившись в ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району на улице Тазаева, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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