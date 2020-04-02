Ребенка и взрослого эвакуировали из многоэтажки на Пионерстроя, где загорелась однушка

2 Апр 2020 2020-04-02T22:40:29+03:00

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Вечером 2 апреля в Красносельском районе на улице Пионерстроя загорелась однокомнатная квартира в корпусе №2 дома №17. На место моментально выехали спасатели МЧС. Сложности добавило то, что пожар был в однушке на 11-м этаже. Тем временем очевидцы снимали полыхающее окно на фото и видео, публикуя все в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Там же появились и жители дома, которые утверждали, что пожар произошел по вине алкоголика.

- Мы на 9-м живем, муж его вытаскивал с другими из квартиры. Там алкоголик пьяный в хлам. Дело не в изоляции, он сам по себе алкоголик, - пишет соседка снизу.

Фото и видео происшествия появились в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

К 9 вечера пожар удалось локализовать. Открытое горение также ликвидировали. Всего к тушению привлекались 15 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. Увы, без пострадавших не обошлось.

- В НИИ имени Джанелидзе госпитализировали двух человек: одного взрослого и одного ребенка. Пожар начался с кухни. Огонь распространился на площадь 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В многожэтажке на Пионерстроя эвакуировали ребенка и взрослого из-за горящей однушки.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU