Смольный попросил аппараты искусственной вентиляции легких у частных клиник

2 Апр 2020 2020-04-02T23:48:28+03:00

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Комитет по здравоохранению Петербурга попросил аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у городских частных клиник и федеральных учреждениях здравоохранения. Сейчас в странах Европы и Америки наблюдаются множественные перебои в производстве данного оборудования. Сложность с закупкой испытывают многие государства. А Петербург лишь недавно возобновил остановленное производство аппаратов.

- Комздрав обратился с просьбой передать в безвозмездную аренду аппараты ИВЛ, кардиомониторы и аспираторы, высвободившиеся из-за остановки плановых операций. Часть высвободившихся аппаратов уже передали в больницу имени Боткина подведомственные учреждения комздрава, - сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Также в городские стационары, которые испытывают недостаток в специалистах, направили новые команды врачей и среднего медперсонала.

Напомним, одним из пациентов Боткинской больницы, зараженным коронавирусом и подключенным к аппарату ИВЛ, стала беременная женщина, которой передал инфекцию родственник. Из-за этого в роддоме №16 в Купчино ввели жесткие ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU