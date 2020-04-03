2020-04-03T00:43:25+03:00
Происшествия

Скандалиста, размахивавшего ножом в магазине в Ленобласти, ждет суд с уголовным делом

39-летний мужчина напал на охранников и сотрудницу магазина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти будут судить скандалиста, напавшего на сотрудницу и охранников магазина.В Ленобласти будут судить скандалиста, напавшего на сотрудницу и охранников магазина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленобласти завершили расследование уголовного дела по факту покушения на убийство и угрозы расправы, возбужденное на 39-летнего жителя поселка Сумино. 5 октября 2019 года он отправился в местный магазин, где устроил скандал с местной сотрудницей. В качестве аргумента мужчина использовал нож, замахиваясь в сторону испуганной 30-летней женщины.

- В ответ на требование прибывших сотрудников охранного предприятия прекратить противоправные действия, обвиняемый набросился на одного из них, нанеся ему несколько ударов ножом. Однако он не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия пресекли очевидцы и потерпевший, которому вскоре своевременно оказали медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

К слову, ранее скандалиста уже привлекали к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья человека. Сейчас его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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