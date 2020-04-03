Скандалиста, размахивавшего ножом в магазине в Ленобласти, ждет суд с уголовным делом

3 Апр 2020 2020-04-03T00:43:25+03:00

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В Ленобласти завершили расследование уголовного дела по факту покушения на убийство и угрозы расправы, возбужденное на 39-летнего жителя поселка Сумино. 5 октября 2019 года он отправился в местный магазин, где устроил скандал с местной сотрудницей. В качестве аргумента мужчина использовал нож, замахиваясь в сторону испуганной 30-летней женщины.

- В ответ на требование прибывших сотрудников охранного предприятия прекратить противоправные действия, обвиняемый набросился на одного из них, нанеся ему несколько ударов ножом. Однако он не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия пресекли очевидцы и потерпевший, которому вскоре своевременно оказали медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

К слову, ранее скандалиста уже привлекали к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья человека. Сейчас его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU