Петербуржцы делятся фотографиями первой апрельской радуги в соцсетях

3 Апр 2020 2020-04-03T02:24:43+03:00

Горожане смогли на какое-то время отвлечься от насущных новостей о самоизоляции и коронавирусе [фото]

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К вечеру 2 апреля в Санкт-Петербург заглянула большая радуга. Горожане тут же ринулись фотографировать разноцветное природное явление и выкладывать свои снимки в различных группах в соцсетях. Крайне активны были жители Васильевского острова, которые призвали своих соседей по району не унывать и оставаться дома, наслаждаясь погодой из окна.

В объектив некоторых камер попадала целая разноцветная дуга. Фото: СОЦСЕТИ

- Сегодня была круговая радуга! Жаль, что фотоаппарат не смог полностью охватить это редкое явление. Друзья, все обязательно будет хорошо! Верьте, потерпите и не теряйте благоразумия. Оставайтесь дома. Как показывает опыт, из дома лучше видны некоторые вещи! Все заканчивается и после ночи обязательно наступит рассвет, - написал один из подписчиков группы «Живем на Васильевском» во «Вконтакте».

Радуга появилась после знатного дождя. Фото: СОЦСЕТИ

Изменилась будничная новостная повестка и сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Подписчики обрадовались не очередной аварии или скандальному событию, а простому природному явлению.

- Ливень знатный был. Ну хоть что-то хорошее! Добрый знак! – считает один из горожан.

Люди в соцсетях только порадовались природному явлению. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU