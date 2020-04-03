2020-04-03T07:53:37+03:00
Общество

Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в Санкт-Петербурге: мокрый снег и сильный ветер

Сама природа не советует выходить из дома во время коронавируса
Петр КИБЕР
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В Петербурге и Ленобласти в пятницу обещают мокрый снег.В Петербурге и Ленобласти в пятницу обещают мокрый снег.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Накануне, из выступления президента России все жители страны узнали, что им предстоит еще целый нерабочий месяц, во время которого лучше не выходить из дома. И пока люди обдумывают услышанное, природа сама помогает им не совать нос на улицу. Так, в пятницу, 3 апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет очень ветрено и слякотно.

- Пасмурно, днем временами мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха составит +4…+6 градусов. Атмосферное давление после ночного понижения будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ленинградской области прогноз точно такой же, только в зависимости от района термометры покажут от +2 до +7 градусов. А на областных трассах возможен гололед.

Напомни, что накануне Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности. В пятницу в Петербурге и Ленобласти возможны сильные порывы ветра скоростью в 15-20 метров в секунду, а в прибрежный районах до 22-23 м/с. Жителей регионов просят соблюдать меры предосторожности и лишний раз не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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