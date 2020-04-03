Губернатор Петербурга предложил следующую сессию у студентов провести онлайн

3 Апр 2020 2020-04-03T08:23:26+03:00

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О том, что всем жителям Петербурга, как и страны, предстоит еще целый месяц выходных, стало известно накануне из обращения президента России. Власти города тут же объявимли, чти в жизни горожан будет все также, как и сейчас. Но возник вопрос со школьниками и студентами, как учиться им? Губернатор Северной столицы выступил с идеей все занятия перевести в интернет.

- У нас есть предложение, чтобы сессии сдавать в режиме онлайн. Почему нет? Техника позволяет, зачем мучить студентов. Это сократит общение и сохранит здоровье, - заявил Александр Беглов в эфире телепрограммы «Новый взгляд».

Впрочем, на это еще необходимо получить разрешение от Минпросвета. Также федеральное ведомство должно решить и вопрос со школьниками. Они уже получили две недели каникул вместо положенной одной. Предполагалось, что с 6 апреля начнется дистанционное обучение, однако теперь это оказалось под вопросом.

При этом губернатор Петербурга уверен, что сидеть без занятий целый месяц – неправильно. Школьники должны получать знания.

- Нужно учиться, - подчеркнул глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU