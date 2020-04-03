2020-04-03T08:43:56+03:00
Дом. Семья

Владельцам собак дадут био-пакеты для уборки, чтобы город не зарос экскрементами за месяц самоизоляции

С такой инициативой выступили муниципальные депутаты Петроградского района
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments4
Чтобы за апрель город не зарос собачьими "подарками" владельцам надо за питомцами убирать.Чтобы за апрель город не зарос собачьими "подарками" владельцам надо за питомцами убирать.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Муниципальные депутаты округа «Петровский», что в Петроградском районе Санкт-Петербурга, озаботились чистотой города. Учитывая, что людям и их питомцам предстоит еще месяц самоизоляции и редких прогулок, народные избранники предложили выдавать био-пакеты для уборки за собачками, чтобы город не зарос экскрементами за следующие 30 дней.

- По регламенту выгуливать собак надо в 100 метрах от дома. Если не убирать за ними, то дворам грозит высокая концентрация «минных полей» с неприятным запахом и различными токсокарозами и гельминтами, что ничуть не лучше коронавируса, - сообщает пресс-служба муниципального депутата Дмитрия Ильковского.

Народный избранник напоминает, что вместе с гречкой жители Петербурга скупили огромное количество корма для животных, поэтому опасения не напрасны. Чтобы наступать на собачьи «подарки» у дома, из владельцам предлагают использовать картонные эко-пакеты с картонными же одноразовыми совками. Убрал – выкинул. Это лучше, чем полиэтилен, который разлагается десятки лет.

Часть таких наборов жителям округа обещают раздать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У советника вице-губернатора Петербурга сводный брат угнал автомобиль
В Петербурге за неделю 252 организации нарушили ограничения при коронавирусе
Мемориальную доску в память о жертвах теракта в метро открыли на станции «Технологический институт»
В Петербурге из кардиодиспансера сделали госпиталь на 100 мест для лечения больных с коронавирусом
Владельцам собак дадут био-пакеты для уборки, чтобы город не зарос экскрементами за месяц самоизоляции
Губернатор Петербурга предложил следующую сессию у студентов провести онлайн
Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в Санкт-Петербурге: мокрый снег и сильный ветер
Петербуржцы делятся фотографиями первой апрельской радуги в соцсетях
Скандалиста, размахивавшего ножом в магазине в Ленобласти, ждет суд с уголовным делом
Смольный попросил аппараты искусственной вентиляции легких у частных клиник
Петербурженка, нарушившая самоизоляцию после отдыха в Турции, отделалась штрафом в 500 рублей
Ребенка и взрослого эвакуировали из многоэтажки на Пионерстроя, где загорелась однушка
Ограничение продажи алкоголя в Санкт-Петербурге в период самоизоляции: Собираются ли вводить такую меру
1,1 млрд рублей выделят на лечение больных коронавирусом в Петербурге
Первое судебное дело по коронавирусу зарегистрировали в Петербурге
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Колпино, где сбили четвероклассника с велосипедом
Госпиталь на 130 мест для лечения больных с коронавирусом подготовили в Ленобласти
Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге
Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу
Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей