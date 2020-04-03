Владельцам собак дадут био-пакеты для уборки, чтобы город не зарос экскрементами за месяц самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T08:43:56+03:00

Чтобы за апрель город не зарос собачьими "подарками" владельцам надо за питомцами убирать. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Муниципальные депутаты округа «Петровский», что в Петроградском районе Санкт-Петербурга, озаботились чистотой города. Учитывая, что людям и их питомцам предстоит еще месяц самоизоляции и редких прогулок, народные избранники предложили выдавать био-пакеты для уборки за собачками, чтобы город не зарос экскрементами за следующие 30 дней.

- По регламенту выгуливать собак надо в 100 метрах от дома. Если не убирать за ними, то дворам грозит высокая концентрация «минных полей» с неприятным запахом и различными токсокарозами и гельминтами, что ничуть не лучше коронавируса, - сообщает пресс-служба муниципального депутата Дмитрия Ильковского.

Народный избранник напоминает, что вместе с гречкой жители Петербурга скупили огромное количество корма для животных, поэтому опасения не напрасны. Чтобы наступать на собачьи «подарки» у дома, из владельцам предлагают использовать картонные эко-пакеты с картонными же одноразовыми совками. Убрал – выкинул. Это лучше, чем полиэтилен, который разлагается десятки лет.

Часть таких наборов жителям округа обещают раздать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU