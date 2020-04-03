2020-04-03T09:04:40+03:00
Общество

В Петербурге из кардиодиспансера сделали госпиталь на 100 мест для лечения больных с коронавирусом

С понедельника заболевших из Ленобласти повезут не в Боткина, а сюда, на Полюстровский проспект
Петр КИБЕР
Поделиться:
На базе областного кардиодиспансера сделали госпиталь для больных коронавирусом. Фото: администрация ЛОНа базе областного кардиодиспансера сделали госпиталь для больных коронавирусом. Фото: администрация ЛО
Изменить размер текста:

Власти Ленинградской области создали флагманский госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом. Он расположен на базе кардиологического диспансера областной клинической больницы, расположенного на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге. Именно сюда теперь будут класть всех заболевших COVID-19.

- Мы понимаем, что больница имени Боткина не безразмерна, и уже с понедельника будем ориентироваться только на койки в областных медицинских учреждениях, — заявил губернатор региона, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ленобласти.

Пациенты кардиологического диспансера, которые находились здесь на лечении, были переведены в другие больницы или же выписаны, если их состояние позволяло.

Сейчас идет переоснащение стационара, чтобы создать систему шлюзов для приема инфицированных пациентов. Персонал прошел обучение. Для медиков закуплены маски и защитные костюмы. В госпитале оборудовали 35 реанимационных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У советника вице-губернатора Петербурга сводный брат угнал автомобиль
В Петербурге за неделю 252 организации нарушили ограничения при коронавирусе
Мемориальную доску в память о жертвах теракта в метро открыли на станции «Технологический институт»
В Петербурге из кардиодиспансера сделали госпиталь на 100 мест для лечения больных с коронавирусом
Владельцам собак дадут био-пакеты для уборки, чтобы город не зарос экскрементами за месяц самоизоляции
Губернатор Петербурга предложил следующую сессию у студентов провести онлайн
Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в Санкт-Петербурге: мокрый снег и сильный ветер
Петербуржцы делятся фотографиями первой апрельской радуги в соцсетях
Скандалиста, размахивавшего ножом в магазине в Ленобласти, ждет суд с уголовным делом
Смольный попросил аппараты искусственной вентиляции легких у частных клиник
Петербурженка, нарушившая самоизоляцию после отдыха в Турции, отделалась штрафом в 500 рублей
Ребенка и взрослого эвакуировали из многоэтажки на Пионерстроя, где загорелась однушка
Ограничение продажи алкоголя в Санкт-Петербурге в период самоизоляции: Собираются ли вводить такую меру
1,1 млрд рублей выделят на лечение больных коронавирусом в Петербурге
Первое судебное дело по коронавирусу зарегистрировали в Петербурге
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Колпино, где сбили четвероклассника с велосипедом
Госпиталь на 130 мест для лечения больных с коронавирусом подготовили в Ленобласти
Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге
Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу
Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей