В Петербурге из кардиодиспансера сделали госпиталь на 100 мест для лечения больных с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T09:04:40+03:00

С понедельника заболевших из Ленобласти повезут не в Боткина, а сюда, на Полюстровский проспект

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Власти Ленинградской области создали флагманский госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом. Он расположен на базе кардиологического диспансера областной клинической больницы, расположенного на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге. Именно сюда теперь будут класть всех заболевших COVID-19.

- Мы понимаем, что больница имени Боткина не безразмерна, и уже с понедельника будем ориентироваться только на койки в областных медицинских учреждениях, — заявил губернатор региона, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ленобласти.

Пациенты кардиологического диспансера, которые находились здесь на лечении, были переведены в другие больницы или же выписаны, если их состояние позволяло.

Сейчас идет переоснащение стационара, чтобы создать систему шлюзов для приема инфицированных пациентов. Персонал прошел обучение. Для медиков закуплены маски и защитные костюмы. В госпитале оборудовали 35 реанимационных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU