В Петербурге за неделю 252 организации нарушили ограничения при коронавирусе

3 Апр 2020 2020-04-03T10:18:39+03:00

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Меньше чем за неделю инспектора Роспотребнадзора совместно с полицией нашли 252 нарушителей правил торговли и оказания услуг при коронавирусе. Согласно распоряжению главы города, многие должны были закрыться, но продолжали работать как ни в чем не бывало.

- В период с 28 марта по 2 апреля 2020 года администрациями районов Санкт-Петербурга проведен мониторинг соблюдения требований постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было проверено 9158 объектов. Из них 252 нарушили введенные запреты и ограничения. В основном это были магазины, где торгуют товарами не первой необходимости. Кроме этого инспектора нашли работавшие кафе, столовые, а также, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы, кальянные и несколько решивших не закрываться автосервисов.

После беседы по душам, большинство подчинилось инспекторам и прекратило работу. А тем, кто упорствовал, выписали административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU