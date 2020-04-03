2020-04-03T10:26:02+03:00
Происшествия

У советника вице-губернатора Петербурга сводный брат угнал автомобиль

Родственник чиновника ведет асоциальный образ жизни и был судим
Лилия КОЗЛОВА
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У чиновника Петербурга сводный брат-рецидивист угнал автомобильУ чиновника Петербурга сводный брат-рецидивист угнал автомобильФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге жертвой угонщика стал советник вице-губернатора города. В четверг, 2 апреля, в полицию обратился 37-летний чиновник, который рассказал, что у него пропал автомобиль «Шевроле Круз». При этом, мужчина подозревает в краже своего сводного брата.

- Чиновник пояснил, что автомобиль пропал с 27 марта по 2 апреля. Он уточнил, что машину водит его 70-летняя мать, у которой дома хранились оба комплекта ключей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам советника вице-губернатора, пропали ключи и автомобиль. Он предполагает, что машину угнал его сводный брат, родной ему по матери, который ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и был ранее судим.

Полиция сработала быстро. В 11 часов утра 2 апреля у дома 41 корпус 1 по улице Тельмана сотрудниками отдела уголовного розыска в салоне автомобиля «Шевроле Круз» по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий ранее судимый брат заявителя. По данному делу возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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