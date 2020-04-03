2020-04-03T11:05:10+03:00
Общество

Исторические газеты XIX века нашли во время ремонта в старом доме Петербурга

Снимая старые обои, хозяева квартиры сделали необычную находку [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Газеты XIX века нашли во время ремонта в историческом доме ПетербургаГазеты XIX века нашли во время ремонта в историческом доме ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Жители старых домов в Санкт-Петербурге, не редко делают интересные, исторические находки в своих квартирах, особенно во время ремонта. В пятницу, 3 апреля, местная жительница поделилась своим «открытием». Женщина затеяла ремонт, а когда сняла обои, то нашла под ними газеты XIX века.

Газеты были про финансы Фото: СОЦСЕТИ

Газеты были про финансыФото: СОЦСЕТИ

- Дом 1903 года постройки, делаю ремонт, отмывая стены обнаружила старые наклеенные газеты, жаль не целостные. Газеты конца 1800 годов, - рассказала петербурженка.

Пользователи социальных сетей посоветовали хозяйке квартиры не сдирать исторические газеты, а оформить их в рамки, прикрепив их прямо на стену.

А также про виноделие Фото: СОЦСЕТИ

А также про виноделиеФото: СОЦСЕТИ

- Это - реально супер-дизайн, подарок судьбы. Все завидовать будут. Особенно про виноделие, - отметил один из петербуржцев.

Также горожане посоветовали женщине срочно вскрыть полы, возможно под ними хранятся еще более ценные исторические артефакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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