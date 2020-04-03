2020-04-03T11:20:19+03:00
Общество

Тестирование на коронавирус начали проводить сотрудникам морского порта Санкт-Петербурга

Предприятие усилило меры для борьбы с инфекцией среди своих работников
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудникам морского порта Санкт-Петербурга начали проводить тестирование на коронавирусСотрудникам морского порта Санкт-Петербурга начали проводить тестирование на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В связи с пандемией коронавируса «Морской порт Санкт-Петербург» расширил список мер по противодействию распространению инфекции. С четверга, 2 апреля 2020 года, одной из первых в регионе, компания начала проводить соответствующее тестирование своих работников. Обследование пройдут все портовики, задействованные в погрузочно-разгрузочных работах.

- Тестирование проходит сменный производственный персонал: докеры-механизаторы, водители перегрузочной техники, работники складов и другие сотрудники, обеспечивающие непрерывную работу предприятия. Фельдшеры медицинских пунктов на территории порта проводят забор биоматериала с учетом расписания и графика смен работников. Процесс обследования исключает скопление людей, чтобы не подвергать их опасности заражения. Отобранные анализы направляются для исследования в аккредитованную лабораторию, - сообщили в порту.

В порту регулярно в течение дня дезинфицируются места общего пользования, перегрузочная техника и транспорт для развозки персонала, организованы дополнительные закупки партий гигиенических и дезинфицирующих средств. В настоящее время компания разрабатывает ряд мер по усилению безопасности и поощрению персонала использовать личный автотранспорт для передвижения от места проживания до работы и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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