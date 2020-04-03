Из-за коронавируса между Петербургом и Москвой отменяют часть «Сапсанов»

3 Апр 2020 2020-04-03T11:33:06+03:00

Между Москвой и Петербургом отменяют "Сапсаны". Но не все. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество скоростных поездов уменьшится на три пары

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Резкое снижение числа пассажиров из-за мер против коронавируса привело к отмене сотен рейсов самолетов и поездов. В числе отмененных оказались даже сверхпопулярные «Сапсаны», курсирующие между Санкт-Петербургом и Москвой.

- Отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля поезда «Сапсан» №№757, 761, 762, 767, 768, 772, - сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Пассажирам поездов 757, 767, 768, 772, уже купивших билеты, предложат места на рейсах №№ 759, 769, 770, 774 соответственно со всеми условиями и сохранением класса поездки.

Кроме этого в обширном списке отмененных поездов значатся:

- Санкт-Петербург – Сухум (Отменяются из Санкт-Петербурга 25, 26, 27, 28 мая, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21 июня) и, соответственно обратно;

- Санкт-Петербург – Новороссийск (из Санкт-Петербурга 7 мая, 17, 22, 24 июня);

- Чебоксары – Санкт-Петербург - с 9 апреля по 12 декабря;

- Челябинск – Санкт-Петербург. Из Челябинска 8, 12, 16, 20, 24 апреля, а также с 10 мая, из Санкт-Петербурга – 10, 14, 18, 22, 26 апреля, а также с 12 мая;

- Ижевск – Санкт-Петербург. Из Ижевска с 11 по 23 мая по нечетным числам, из Санкт-Петербурга – с 13 по 25 мая по нечетным числам.

И это далеко не все. Полный список отмен можно посмотреть на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU