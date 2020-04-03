В Ленобласти показали, как дезинфицируют дороги и улицы из-за коронавируса
В связи с пандемией коронавируса в Ленинградской области активно обрабатывают улицы, дороги и автобусные остановки. В пятницу, 3 апреля 2020 года, службы показали, как они дезинфицируют город, чтобы предотвратить распространение инфекции в населенных пунктах.
- Дорожные службы на региональных трассах Ленобласти проводят дезинфекцию остановочных павильонов и прилегающей территории. Дорожники также оказывают помощь муниципальным властям, обрабатывая дворы, проезды и детские площадки, - рассказали в администрации 47-го региона.
Для дезинфекции используются хлорактивные растворы. Обработка проходит в спецкостюмах и масках не реже двух раз в неделю. На время проведения работ в границах населенных пунктов жителям рекомендуется закрывать окна и не выходить из дома.
Параллельно с дезинфекцией дорожники занимаются весенними работами: ремонтом деформаций асфальтовый и гравийных трасс, очисткой обочин от мусора, проверкой водопропускных труб и мостов.
Из-за коронавируса дезинфицируют дороги и улицы Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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