2020-04-03T12:02:28+03:00
Общество

Второго нарушителя режима самоизоляции в Петербурге тоже оштрафовали на 500 рублей

Такое решение вынес мировой суд Курортного района
Петр КИБЕР
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Второй нарушитель карантина получил штраф и отправился в "Зарю".Второй нарушитель карантина получил штраф и отправился в "Зарю".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Минимальным наказанием отделался и второй нарушитель режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. По решению судьи мирового суда из Курортного района, мужчина, отказавшийся сидеть дома после возвращения из заграничной поездки, заплатит штраф в 500 рублей.

- Прибыв 25 марта на территорию РФ из Катара, обвиняемый нарушил режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней. Получив предписание, не исполнил его и 31 марта отсутствовал по месту проживания. Был обнаружен на улице у дома, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На прогулке мужчину и поймали сотрудники полиции. Нарушитель после этого был отправлен в карантинный центр на базе пансионата «Заря» в поселке Репино, где и пробудет две недели.

Напомним, что накануне точно такой же штраф получила жительница Выборгского района, приехавшая из Турции. Она не стала сидеть дома, а свободно ходила по магазинам, где ее и нашли стражи порядка.

Отметим, что ни один из двух нарушителей коронавирусом не болеет. Иначе санкции были бы серьезнее.

А всего в Петербурге поймали уже 170 нарушителей режима самоизоляции.

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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