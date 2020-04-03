Второго нарушителя режима самоизоляции в Петербурге тоже оштрафовали на 500 рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T12:02:28+03:00

Второй нарушитель карантина получил штраф и отправился в "Зарю". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Минимальным наказанием отделался и второй нарушитель режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. По решению судьи мирового суда из Курортного района, мужчина, отказавшийся сидеть дома после возвращения из заграничной поездки, заплатит штраф в 500 рублей.

- Прибыв 25 марта на территорию РФ из Катара, обвиняемый нарушил режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней. Получив предписание, не исполнил его и 31 марта отсутствовал по месту проживания. Был обнаружен на улице у дома, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На прогулке мужчину и поймали сотрудники полиции. Нарушитель после этого был отправлен в карантинный центр на базе пансионата «Заря» в поселке Репино, где и пробудет две недели.

Напомним, что накануне точно такой же штраф получила жительница Выборгского района, приехавшая из Турции. Она не стала сидеть дома, а свободно ходила по магазинам, где ее и нашли стражи порядка.

Отметим, что ни один из двух нарушителей коронавирусом не болеет. Иначе санкции были бы серьезнее.

А всего в Петербурге поймали уже 170 нарушителей режима самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770564" frameborder="0"></iframe> Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU