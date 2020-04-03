Из-за коронавируса закрылись все ЗАГСы в Санкт-Петербурге

3 Апр 2020 2020-04-03T12:02:31+03:00

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Жениться или наоборот развестись в Санкт-Петербурге временно стало не возможно. В связи с пандемией коронавируса в городе 2 апреля 2020 года прекратили работу 22 загса. Если раньше регистрация браков осуществлялась, но только в неторжественной обстановке – жених, невеста и регистрирующий, то теперь и эта возможность отменена.

- До 30 апреля 2020 органы ЗАГС Санкт-Петербурга временно приостанавливают прием заявлений о заключении и расторжении брака. В период до 30 апреля 2020 временно приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака, - сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

У многих горожан уже были запланированы на эти даты свадьбы, которые теперь временно придется отложить. Чтобы изменить день свадьбы, который был определен ранее, и назначить новую, необходимо обратиться в орган ЗАГС дистанционно по телефону. Важно, что новые даты для регистрации брака назначаются только после 1 июня 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770564" frameborder="0"></iframe> Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU