Из-за коронавируса закрылись все ЗАГСы в Санкт-Петербурге
Жениться или наоборот развестись в Санкт-Петербурге временно стало не возможно. В связи с пандемией коронавируса в городе 2 апреля 2020 года прекратили работу 22 загса. Если раньше регистрация браков осуществлялась, но только в неторжественной обстановке – жених, невеста и регистрирующий, то теперь и эта возможность отменена.
- До 30 апреля 2020 органы ЗАГС Санкт-Петербурга временно приостанавливают прием заявлений о заключении и расторжении брака. В период до 30 апреля 2020 временно приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака, - сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.
У многих горожан уже были запланированы на эти даты свадьбы, которые теперь временно придется отложить. Чтобы изменить день свадьбы, который был определен ранее, и назначить новую, необходимо обратиться в орган ЗАГС дистанционно по телефону. Важно, что новые даты для регистрации брака назначаются только после 1 июня 2020 года.
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
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