2020-04-03T12:21:43+03:00
Происшествия

На Сенной площади двое пытались ломом взломать банкомат

Злоумышленников ищет полиция
Петр КИБЕР
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На Сенной площади пытались взломать банкомат.На Сенной площади пытались взломать банкомат.Фото: Александр ГЛУЗ
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Полицейские Адмиралтейского района ищут двоих мужчин, которые попытались взломать банкомат в самом сердце города – на Сенной площади. Вооруженные ломиком они вошли в круглосуточное отделение банка и начали курочить автомат с наличностью.

- В 23:58 2 апреля в дежурную часть по телефону 02 поступило сообщение о том, что по адресу:? Сенная площадь, дом 5 двое мужчин вскрывают банкомат, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию звонил один из дежурных сотрудников службы безопасности банка, заметивший неладное. Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд, однако взломщиков к тому моменту уже и след простыл.

Впрочем, ничего украсть они не смогли. Искурочив монтировкой банкомат, злодеи сбежали, так и ничего не похитив. Полицейские изъяли записи с камер наблюдения и сняли отпечатки пальцев с банкомата. Теперь горе-взломщиков усиленно ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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