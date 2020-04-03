На Сенной площади двое пытались ломом взломать банкомат

3 Апр 2020 2020-04-03T12:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Адмиралтейского района ищут двоих мужчин, которые попытались взломать банкомат в самом сердце города – на Сенной площади. Вооруженные ломиком они вошли в круглосуточное отделение банка и начали курочить автомат с наличностью.

- В 23:58 2 апреля в дежурную часть по телефону 02 поступило сообщение о том, что по адресу:? Сенная площадь, дом 5 двое мужчин вскрывают банкомат, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию звонил один из дежурных сотрудников службы безопасности банка, заметивший неладное. Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд, однако взломщиков к тому моменту уже и след простыл.

Впрочем, ничего украсть они не смогли. Искурочив монтировкой банкомат, злодеи сбежали, так и ничего не похитив. Полицейские изъяли записи с камер наблюдения и сняли отпечатки пальцев с банкомата. Теперь горе-взломщиков усиленно ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU