2020-04-03T12:45:39+03:00
Происшествия

Труп младенца обнаружили в Ленобласти

Врачи выясняют причину смерти ребенка
Лилия КОЗЛОВА
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Труп полугодовалой девочки нашли в ЛенобластиТруп полугодовалой девочки нашли в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области, в Ломоносовском районе, умерла новорожденная девочка. Труп ребенка обнаружили родители вечером в четверг, 2 апреля 2020 года. Незамедлительно перепуганные отец и мать вызвали скорую медицинскую помощь. Те передали информацию в следственный комитет.

- В 20:30 часов в четверг, 2 апреля, в частном доме на улице Полевая деревни Телези был обнаружен труп девочки 2019 года рождения. Ребенку не исполнилось еще и полугода, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На теле малышки не было обнаружено признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причин.

Известно, что семья, в которой скончался ребенок, полная и благополучная, на учете нигде не состоит. На данный момент эксперты проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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