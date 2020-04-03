Эрмитаж вошел в десятку самых посещаемых музеев мира

3 Апр 2020 2020-04-03T13:15:57+03:00

Эрмитаж занял восьмое место по посещаемости в рейтинге музеев мира за 2019 год. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рейтинг составили по итогам 2019 года, когда достопримечательности еще не были закрыты из-за пандемии коронавируса

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Издание The Art Newspaper составило ежегодный рейтинг самых посещаемых музеев планеты. Конечно, он касается «докарантинного» периода. Ведь сейчас музеи по всему миру пустуют – они закрыты из-за пандемии коронавируса. А итоги подвели за 2019-й год. И Государственный Эрмитаж в рейтинге попал в десятку.

Главный музей Петербурга в прошлом году, по данным издания, посетили 4,96 миллиона гостей. У Эрмитажа – восьмое место в списке. Что касается лидеров, на первом месте расположился Лувр (9,6 миллионов посетителей), на втором – Национальный музей Китая (7,39 миллионов человек), на третьем – Музеи Ватикана (6,88 миллиона).

Всего в рейтинг вошли сто музеев по всему миру. И помимо Эрмитажа, там можно увидеть еще пять российских храмов искусства. Петербургский Русский музей расположился на 25 строчке. Все остальные в списке – столичные. Это Музеи Московского Кремля (17 место), Государственная Третьяковская галерея (20 место), Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (46 место) и Музей современного искусства «Гараж» (96 место).

ИСТОЧНИК KP.RU