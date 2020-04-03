3 Апр 2020 2020-04-03T13:22:57+03:00

С подозрением на коронавирус в Боткина находятся 25 детей, с подтвержденным диагнозом в больнице лечатся 100 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На лечение от инфекции в Санкт-Петербурге числится 100 человек

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В Боткинской больнице Санкт-Петербурга на 3 апреля 2020 года с подозрением на коронавирус находятся 25 детей старше пяти лет. Всего в стационаре под наблюдением с признаками ОРВИ содержатся в общей сложности 317 пациентов, которые прибыли недавно из-за границы.

- В больницу поступило за прошедшие сутки с признаками ОРВИ 37 человек, выписано 47 человек, - сообщили в комитете здравоохранения.

Всего на 3 апреля было выявлено еще девять случаев заражения коронавирусом, четверо выздоровели. Сейчас лечение в Боткина проходят 100 человек с подтвержденным диагнозом: 95 петербуржцев и пять жителей Ленинградской области.

Также на карантине находятся 8 861 человек, которые прибыли недавно из-за границы. Из них 67 в обсервации и 8 794 на домашней самоизоляции.

В службу экстренных вызовов 112 в связи с коронавирусом поступило 2 100 звонков. Направлено в Городскую службу скорой медицинской помощи 187 обращений, в полицию – 292. Остальные обращения справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU