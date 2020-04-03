2020-04-03T15:10:38+03:00
Общество

Бывшего гендиректора «Метростроя» оставили под домашним арестом

Николаю Александрову продлили меру пресечения до начала июня
Петр КИБЕР
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Николая Александрова оставили под домашним арестом.Николая Александрова оставили под домашним арестом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по мере пресечения для бывшего генерального директора компании «Метрострой» Николая Александрова. В ближайшие два месяца изменений не будет – Александров останется под домашним арестом.

- Мера пресечения продлена по 5 июня 2020 года. Александров не возражал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

А вот другой экс-руководитель «Метростроя» Олег Кузьменко против продления ему действующей меры возражал. В отличие от компаньона по делу, его держат в следственном изоляторе. Сам Кузьменко просил отправить его тоже под домашний арест, однако судья отказал и оставил под стражей.

Зато из СИЗО вышел третий фигурант дела о многомиллионных растратах Анатолий Болотов. Ему сменили арест на запрет определенных действий.

Напомним, что Николая Александрова и других топ-менеджеров петербургского «Метростроя» задержали в конце 2019 года по подозрению в растрате более 178 миллионов рублей при строительстве Фрунзенского радиуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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